В бундестаге высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО

Депутаты партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратились к правительству ФРГ с призывом «сохранить нейтралитет» Киева и, если это возможно, высказываться против вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Об этом говорится в обращении, которое появилось в распоряжении RT в понедельник, 28 сентября.

«Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть, по возможности, высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО», — приводит телеканал слова из обращения.

Германские депутаты неоднократно упоминают в обращении Россию и ее связи с Украиной.

По их мнению, Киев и Москва, несмотря на непрекращающееся ухудшение отношений, «связаны друг с другом в культурном, религиозном, языковом, экономическом и этническом плане».

В частности говорится, что Украину «нельзя ставить перед выбором» между Россией и Западом, так как это подстегивает к «расколу в стране».

Депутаты напоминают о подписанном в 2014 году Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, которое «раскололо» государство и «в значительной степени поспособствовало эскалации внутреннего конфликта в стране».

Представители АдГ отмечают, что, учитывая сложившуюся ситуацию, цель внешней политики Берлина и Брюсселя «должна состоять в развитии связей с Россией и включении Украины в общую интеграцию».

Украинский президент Владимир Зеленский заявил на открытии многонациональных учений Rapid Trident 2020 во Львовской области 17 сентября, что членство его страны в НАТО является стратегически важной задачей для государства.

«В начале недели я утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, в соответствии с которой членство в НАТО является стратегическим курсом Украины», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

В то же время в середине августа в отчете, опубликованном американским аналитическим центром Defense Priorities, говорилось, что США должны отказаться от публичной поддержки возможного вступления Украины в НАТО. Отмечалось, что задача Киева состоит в том, чтобы найти баланс между конкурирующими притяжениями Востока (Россия) и Запада (Европа). Однако окончательный переход на ту или иную сторону, к НАТО и ЕС, либо возвращение в орбиту Москвы, подорвет внутреннюю стабильность Украины.