Бывшая жена Гуфа рассказала о своем задержании на Мальдивах

Телеведущая, рэп-исполнительница, инстаблогер, бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина рассказала вернулась в Москву после задержания в аэропорту на Мальдивах по подозрению в перевозке оружия, которое произошло накануне. Об инциденте она рассказала телеканалу РЕН ТВ в понедельник, 28 сентября.

Ранее, 27 сентября, блогер сообщила на своей странице в Instagram в сториз, что сотрудники органов правопорядка изъяли у нее серебряное украшение в виде пули.

«Украшение вернули. Стресса не было, было непонятно — украшение недорогое по цене, но дорогое мне, потому что память, подарок, я с ним летаю», — сообщила она телеканалу.

По словам женщины, она провела в полицейском участке более двух-трех часов. Вместе с ней там были двое ее сыновей.

«На рейс нас провели в итоге, меня провели без очереди. С украшением буду летать», — сказала она журналистам.

35-летнюю Анохину задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Мале. Однако, по ее словам, ей удалось доказать, пуля — украшение, которое не представляет опасности.

В конце СМИ сообщили, что Гуф, возвращаясь в Москву из Таиланда, был задержан за дебош в самолете в аэропорту Абу-Даби, где делал пересадку. Позже исполнитель опроверг информацию о задержании.