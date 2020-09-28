Синоптики рассказали о погоде в Москве на 28 сентября

Прохладная облачная погода с небольшим дождем ожидается в Москве в понедельник, 28 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Днем в столице термометры покажут от 13 до 15 градусов выше нуля. Ночью похолодает до плюс 8 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 17 градусов, в ночные часы температура опустится до 5 градусов.

Скорость юго-восточного ветра в столице не превысит в понедельник 12 м/с.

Атмосферное давление составит в регионе 756 мм ртутного столба.

В воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что бабье лето вернется в Москву после однодневного похолодания в понедельник. По его словам, уже во вторник установится теплая погода с температурой до +15…+20 градусов днем, осадков не ожидается до конца недели.