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Коллеги назвали причину смерти актера Никиты Логинова

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Коллектив театра «Около дома Станиславского» подтвердил сообщения о скоропостижной смерти актера Никиты Логинова, а также раскрыл детали случившегося. Об этом сообщается на странице театра в Facebook.

Отмечается, что Логинов скончался от сердечного приступа. Представители театра напомнили, что Логинов служил в театре более 40 лет, был талантливым актером и замечательным товарищем.

«В небольшом театре у каждого свое место, потому уход Никиты оставляет зияющую пустоту», — говорится в сообщении. Кроме того, в коллективе признались, что смерть коллеги стала для них большой неожиданностью.

Ранее 27 сентября сообщалось, что в Москве на 57-м году жизни скончался российский актер Никита Логинов. Артисту стало плохо, когда он выходил из театра «Около дома Станиславского» в центре Москвы. Актер умер на месте происшествия.

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