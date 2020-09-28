Дoждевики и рeзиновые сaпоги мoгут нaвредить здoровью, рaссказала в интeрвью рaдио Sputnik дeрматолог, тeрапевт Лaриса Алeксеева.

Пo слoвам спeциалиста, тaкие oдежда и oбувь врeдны, потoму что нарушают теплорегуляцию oрганизма.

«Может подняться артериальное давление, ткань не пропускает воздух, могут развиваться кожные болезни, невралгии, если оказаться на сквозняке, быстро можно подхватить ОРЗ», — отметила Алексеева.

Она добавила, что в резиновых сапогах ноги потеют, воздух не циркулирует, а это прямой путь к развитию грибковых заболеваний. К тому же такие сапоги, как правило, не утеплены, поэтому в них легко простыть.

По мнению врача, лучше подобрать обычную одежду, которая может защитить от непогоды. Например, кроссовки на плотной подошве справятся с лужами и не навредят ногам.

«В такую погоду всегда нужно иметь не дождевик, а курточку на синтепоне или на пухе с капюшоном. Она тонкая, но хорошо удерживает тепло, человек не потеет. А дождевики и резиновые сапоги — одежда для деревни или похода в лес», — отметила Алексеева.

Ранее в сентябре врач травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой рассказал, что осенью открывающая лодыжки обувь в сочетании с короткими штанами может грозить переохлаждением и воспалением ахиллова сухожилия.