Венесуэлу заинтересовали российские протоколы лечения COVID-19

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил проанализировать возможность использования российских протоколов лечения COVID-19. Об этом глава южноамериканской республики заявил 27 сентября в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в Twitter.

По его словам, рассматривается возможность «покупки и сертифицирования» российских протоколов лечения коронавирусной инфекции.

«Поступила информация о том, что Россия разработала очень эффективные способы лечения [COVID-19]. Я хочу, чтобы вы проанализировали его вместе с экспертами, с российским послом и властями, с нашим послом в России и в кратчайшие сроки дали мне ответ», — передает слова Мадуро ТАСС.

Он также сообщил, что в Венесуэле приступили к третьей фазе клинических испытаний противовирусного препарата собственного производства.

Ранее, 22 сентября, Мадуро поддержал инициативу российского президента Владимира Путина о проведении международной онлайн-конференции высокого уровня по теме создания вакцин от коронавирусной инфекции.

9 сентября Мадуро сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет поставлена в Венесуэлу для проведения клинических испытаний в сентябре.