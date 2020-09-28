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Помпео назвал Китай главной внешней угрозой для США

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Китай является главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. С таким заявлением глава Госдепа Майк Помпео выступил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, 27 сентября.

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Также госсекретарь заявил, что Пекин стремится к наращиванию влияния и силы на Ближнем Востоке, так как зависит от поставок энергоносителей из этого региона. При этом Помпео добавил, что Вашингтон противодействует Китаю в этом вопросе.

Госсекретарь напомнил, что содействие США в нормализации отношений между Израилем и другими государствами на Ближнем Востоке сокращает возможности Китая оказывать на эти страны влияние.

15 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.

Одно из соглашений подразумевает приостановку Израилем распространения своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Такое условие прописано в плане Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Подписание соглашений между странами осудили в Палестине. Там отозвали своего посла в ОАЭ и назвали действия Абу-Даби агрессией против своего народа и пренебрежением его правами и святынями.

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