Юрист назвала критерии для получения двойной пенсии

Двойную пенсию в России могут получать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военных, погибших при прохождении службы. Об этом рассказала в беседе с агентством «Прайм» адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева.

Она отметила, что возможность одновременного получения двух пенсий предусмотрена законодательством о государственном пенсионном обеспечении.

При этом, по ее словам, в основном указанные в законе случаи относятся к военнослужащим. Например, те, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости.

Она отметила, что аналогичные правила действуют и в отношении ветеранов Великой Отечественной войны или граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Они также могут получить и пенсию по инвалидности, и страховую пенсию по старости.

«В практике возникают вопросы одновременного получения трудовых пенсий и пенсий за выслугу или по инвалидности у военнослужащих, но эти пенсии совмещаться не могут. Правовых оснований для этого в законах о пенсионном обеспечении сотрудников и о накопительных пенсиях не предусмотрено, а закон о государственном пенсионном обеспечении не регулирует этих отношений», — уточнила эксперт.

Кроме того, по словам Ермолаевой, право на получение пенсии по потере кормильца и страховой пенсии по старости или по инвалидности имеют родители и не вступившие в новый брак вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы или умерших вследствие травмы, полученной при исполнении обязанностей.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2020 года прекратится начисление детских пособий и пенсий на карты иностранных платежных систем. Получатели государственных выплат должны в обязательном порядке оформить карту «Мир».