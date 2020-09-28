Байден получил новое прозвище после неудачной шутки

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время беседы с журналистами пошутил, что попал в американский сенат 180 лет назад.

«Вот почему я сделал своим приоритетом на протяжении всей моей карьеры тесное сотрудничество с вами. С того времени, как я пришел в сенат 180 лет назад», — сказал 77-летний Байден и посмеялся над собственной шуткой. Видеозапись выступления политика опубликовал на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

Пользователи Сети не оценили чувство юмора кандидата в президенты. Некоторые из них заподозрили у него старческое слабоумие и придумали ему новое прозвище — Джо Деменцио. Другие комментаторы начали шутить, что заставляющие Байдена баллотироваться в президенты «должны быть признаны виновными в жестоком обращении с пожилыми людьми».

Трамп регулярно называет своего соперника на выборах Сонным Джо из-за появившихся ранее видеороликов, на которых политик выглядит невыспавшимся и уставшим.

Кроме того, в середине августа Трамп предложил называть деятельность бывшего американского президента Барака Обамы и работавшего с ним вице-президента Байдена одним термином — Обайден.

21 августа Байден официально согласился баллотироваться на пост президента от демократов. Во время выступления он пообещал, что в случае его победы США преодолеют «эпоху тьмы», а также заявил, что страна готова к искоренению системного расизма.