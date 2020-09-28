Роналду стал первым забившим 450 мячей в топ-5 еврочемпионатах игроком

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в матче второго тура чемпионата Италии против «Ромы» и установил новый рекорд.

Португалец стал первым футболистом, которому удалось забить 450 мячей в топ-5 европейских чемпионатах, пишет «Спорт-Экспресс».

Встреча «Ювентуса» и «Ромы» прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и закончилась ничьей со счетом 2:2. У «Ювентуса» дубль оформил Роналду, у «Ромы» — Жордан Верету.

Отмечается, что «Юве» с 62-й минуты играл в меньшинстве — при счете 2:1 в пользу «Ромы» был удален хавбек гостей Адриен Рабьо.

21 сентября футболисты туринского «Ювентуса» всухую победили соперников из «Сампдории» (3:0) в матче первого тура чемпионата Италии.