Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Саммит лидеров G20 пройдет в онлайн-формате 21-22 ноября
Мир
Трамп упрекнул демократов в разыгрывании «религиозной карты» против Барретт
Мир
Греция пообещала Армении содействие в деэскалации карабахского конфликта
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП на Ставрополье
Спорт
Роналду стал первым забившим 450 мячей в топ-5 еврочемпионатах игроком

Трамп упрекнул демократов в разыгрывании «религиозной карты» против Барретт

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 27 сентября, в ходе пресс-конференции обвинил демократов и СМИ в разыгрывании «религиозной карты», чтобы не допустить выдвижение Эми Барретт на должность судьи Верховного суда.

Лицом к лицу: Трамп и Байден готовятся к очным дебатам
Всего кандидатам на пост президента США предстоят три раунда словесной дуэли

«Мы видели комментарии в СМИ по поводу выдвижения невероятно квалифицированной кандидатуры. The New York Times написали, что ее [Барретт] вероисповедание не соответствует американским ценностям, она католичка. Этого [католицизма] придерживаются многие люди. Так говорить отвратительно», — отметил глава государства.

В субботу Трамп объявил о своем решении выдвинуть кандидатом на должность члена Верховного суда США судью апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт. Затем в тот же день кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обратился к сенату с просьбой не утверждать до выборов ее кандидатуру.

Барретт придерживается консервативных взглядов, выступает против абортов и жестко критикует утвержденную Бараком Обамой реформу здравоохранения. Ей 48 лет, и в случае назначения она станет самой молодой судьей в Верховном суде США.

Место в Верховном суде стало вакантным 18 сентября после смерти от рака 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Она была второй женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет.

Как ранее отмечало агентство Bloomberg, выдвижение Барретт поможет Трампу заручиться поддержкой избирателей в ряде штатов, наиболее важных с точки зрения исхода президентских выборов.

23 сентября стало известно, что сенаторы-республиканцы поддержали идею заполнить освободившееся место в Верховном суде США до ноябрьских выборов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020