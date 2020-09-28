Трамп упрекнул демократов в разыгрывании «религиозной карты» против Барретт

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 27 сентября, в ходе пресс-конференции обвинил демократов и СМИ в разыгрывании «религиозной карты», чтобы не допустить выдвижение Эми Барретт на должность судьи Верховного суда.

«Мы видели комментарии в СМИ по поводу выдвижения невероятно квалифицированной кандидатуры. The New York Times написали, что ее [Барретт] вероисповедание не соответствует американским ценностям, она католичка. Этого [католицизма] придерживаются многие люди. Так говорить отвратительно», — отметил глава государства.

В субботу Трамп объявил о своем решении выдвинуть кандидатом на должность члена Верховного суда США судью апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт. Затем в тот же день кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обратился к сенату с просьбой не утверждать до выборов ее кандидатуру.

Барретт придерживается консервативных взглядов, выступает против абортов и жестко критикует утвержденную Бараком Обамой реформу здравоохранения. Ей 48 лет, и в случае назначения она станет самой молодой судьей в Верховном суде США.

Место в Верховном суде стало вакантным 18 сентября после смерти от рака 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Она была второй женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет.

Как ранее отмечало агентство Bloomberg, выдвижение Барретт поможет Трампу заручиться поддержкой избирателей в ряде штатов, наиболее важных с точки зрения исхода президентских выборов.

23 сентября стало известно, что сенаторы-республиканцы поддержали идею заполнить освободившееся место в Верховном суде США до ноябрьских выборов.