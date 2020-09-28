Три человека погибли в результате ДТП на Ставрополье

Три человека стали жертвами ДТП в городе Невинномысск в Ставропольском крае. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По информации ведомства, автомобиль BMW выехал за пределы проезжей части, врезался в столб, а затем съехал в кювет, где загорелся.



В ГИБДД добавили, что водитель иномарки ехал на небезопасной скорости и не справился с управлением. На месте происшествия погиб один человек, еще двое скончались в больнице. Врачи борются за жизнь еще одного пассажира.

Ранее, 27 сентября, сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге столкнулись восемь автомобилей. ДТП произошло на 54-м км внутреннего кольца КАД возле вантового моста.