Макгрегор обвинил президента UFC Уайта во лжи

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), ирландец Конор Макгрегор обвинил главу организации Дану Уайта во лжи. Об этом он написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 27 сентября.

Code was broke when you lied about me turning down fights mate. I said Justin in May and you went and said I did not want to fight. It’s not about Diego. Diego was a filler to get more fights in.

Also you have been involved in Manny talks the legal letters are there.

Stop lying.