Макгрегор обвинил президента UFC Уайта во лжи

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), ирландец Конор Макгрегор обвинил главу организации Дану Уайта во лжи. Об этом он написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 27 сентября.

Code was broke when you lied about me turning down fights mate. I said Justin in May and you went and said I did not want to fight. It’s not about Diego. Diego was a filler to get more fights in.

Also you have been involved in Manny talks the legal letters are there.

Stop lying. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 27, 2020

«Кодекс был нарушен, когда ты соврал, что я отказываюсь драться, друг. Я сказал о бое с Джастином (Гэтжи), а ты пошел и сказал, что я не хочу драться. Дело не в Диего (Санчес). Хватит врать», — цитирует Макгрегора «Газета.ру».

Ранее в тот же день Уайт осудил Макгрегора за публикацию их личной переписки, в которой шла речь о поединке с Диего Санчесом. Президент UFC назвал поступок спортсмена «грязным» и обвинил в нарушении кодекса.

В пятницу, 25 сентября, Макгрегор заявил о намерении провести боксерский поединок с чемпионом мира по версии WBA в весовой категории до 66,68 кг, филиппинцем Мэнни Пакьяо.