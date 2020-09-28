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Дом ушел под землю в Кировской области

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В Кировской области полностью ушел под землю частный дом. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщает ГТРК «Вятка».

ЧП произошло в ночь на 26 сентября в деревне Дым-Дым-Омга. На месте постройки образовалась воронка диаметром несколько метров. В результате ЧП никто не пострадал, поскольку дом был нежилой.

Жители деревни предположили, что дом стоял на карстовом провале, появившемся из-за вымывания пород подземными водами, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что подобные воронки возникали в этой местности в 1960-е годы.

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