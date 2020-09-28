Двое мужчин сгорели в бане в Татарстане

Двое мужчин в Татарстане заживо сгорели в бане после того, как неправильно растопили печь. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на республиканский ГУ МЧС.

ЧП произошло в деревне Воронино. Предварительно установлено, что возгорание бани произошло из-за ошибок при растопке печи, в результате чего огонь перекинулся на дом. Пожар поздно заметили, потому прибывшие на место спасатели обнаружили почти полностью сгоревшие здания.

В ходе разбора завалов и проливки в бане нашли сильно обгоревшие тела мужчин 49 и 46 лет. За медицинской помощью также обратился 21-летний молодой человек с ожогами. Предполагается, что он успел выпрыгнуть из горящей бани.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, пишет «Газета.ру».

27 сентября сообщалось, что три человека стали жертвами пожара в жилом доме в подмосковной Балашихе, еще один пострадал.