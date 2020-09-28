Путин поздравил работников с 75-летием атомной промышленности

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности страны с их профессиональным праздником. Глава государства напомнил, что отрасль в 2020 году отмечает 75-летний юбилей.

«Сейчас самые теплые поздравления и пожелания хочу передать ветеранам — тем, кто в трудные послевоенные и даже военные годы, в последующие десятилетия закладывал и развивал прочные основы атомной индустрии», — заявил Путин в видеообращении.

Он также отметил, что страна по праву гордится выдающимися учеными и конструкторами, инженерами и рабочими, которые стояли у истоков советского атомного проекта.

Российский лидер рассказал, что именно тогда для судьбы страны решалось очень многое, а счет времени шел буквально на месяцы и недели. Люди сделали невозможное и создали отрасль в кратчайшие сроки, благодаря чему страна получила ядерное оружие и восстановила стратегический мировой баланс.

«Отдельное спасибо за преданность профессии хочу сказать людям, которые сохранили атомную отрасль в девяностые годы прошлого века. Порой не получая зарплаты, на одном чувстве долга они оставались на своих постах, обеспечивали безопасность объектов. Потому что просто не могли поступить иначе», — отметил президент.

Кроме того, Путин отметил и госкорпорацию «Росатом», которая на сегодняшний день активно участвует в решении многих задач, в том числе создает востребованные цифровые и инновационные продукты, проводит исследования в металлургии, медицине и экологии. «Росатом» является центром разработки технологий по обращению и ликвидации опасных отходов, а также играет важную роль в комплексном освоении Северного морского пути.

Глава государства заявил, что динамичное развитие отечественного атомного комплекса сегодня, то, что работа в отрасли снова стала престижной и привлекательной для молодежи, доказывает, что потенциал у России в данном направлении есть. Путин добавил, что этот потенциал страна будет последовательно укреплять, чтобы достойно отвечать на геополитические и технологические вызовы XXI века.

«Благодарю вас за отличную, результативную работу. Желаю вам новых успехов. Разумеется, здоровья и всего самого лучшего вам и вашим близким. С праздником!» — заключил президент.