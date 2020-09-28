Восемь автомобилей столкнулись на КАД в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге столкнулись восемь автомобилей. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на «Упрдор Северо-Запад».

ДТП произошло ранее в тот же день на 54-м км внутреннего кольца КАД возле вантового моста. Предварительно установлено, что участниками аварии стали восемь машин. ДТП привело к затору протяженностью около двух километров.

Как сообщает «Газета.ру», из-за происшествия оказались перекрыты четвертая, третья и вторая полосы внутреннего кольца. Информация о пострадавших не приводится.

16 сентября в Невском районе Санкт-Петербурга столкнулись легковые иномарка и отечественная машина. Погиб один человек, еще трое получили различные травмы и были госпитализированы.