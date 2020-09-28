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Кореянка сожгла салон сотовой связи из-за спора по поводу оплаты

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Пожилая жительница Южной Кореи, недовольная высокой стоимостью услуг мобильной связи, облила горючим и сожгла магазин, где ее подключили к неустроившему тарифу. Об этом сообщил информационный канал YTN.

Инцидент произошел в городе Сихын провинции Кёнгидо, совсем рядом с Сеулом. Его зафиксировала камера видеонаблюдения.

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Женщина зашла в магазин и вылила содержимое принесенной с собой канистры на пол под ноги продавца. Затем, ругаясь, она стала угрожать мужчине, размахивая горящей зажигалкой. Продавец сразу понял, что разлитая жидкость — это бензин или керосин, и попытался успокоить разбушевавшуюся клиентку. Это ему не удалось, и он выбежал из салона, но женщина поймала его за руку. Завязалась потасовка. Судя по кадрам, кореянка выронила всё еще горевшую зажигалку. Горючая жидкость, разлитая по полу, резко вспыхнула, и в течение трех секунд огонь полностью охватил весь магазин.

Срочно прибывшие пожарные через 20 минут смогли потушить пожар, но салон выгорел дотла. Продавец и женщина получили ожоги, но их жизни вне опасности.

Согласно показаниям свидетелей, женщина, которой более 60 лет, была недовольна чрезмерно большими счетами за мобильную связь. Скорее всего, ее подключили к какому-то тарифу именно в этом салоне, так как она предъявляла претензии хозяину данного магазина. Сотрудник попросил женщину подождать и прийти через неделю, пообещав тогда разобраться с ситуацией.

Однако кореянка по каким-то причинам ждать не захотела, очень сильно разозлилась и попыталась решить проблему радикальным способом. Возможно, она не собиралась доводить дело до поджога, а лишь хотела припугнуть хозяина магазина, но сделала это слишком реалистично. В результате салон связи сгорел дотла, а ущерб составляет несколько десятков тысяч долларов.

В сентябре британские СМИ опубликовали видео, где 19-летний юноша недалеко от Ноттингема совершил попытку ограбления магазина, но заклинившая дверь помешала ему выйти из торговой точки.

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