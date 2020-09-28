В Москве задержали открывшего стрельбу мужчину

Полицейские в Москве задержали участников конфликта, в ходе которого один из них открыл стрельбу. Об этом в воскресенье, 27 сентября, РИАМО сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел ранее в тот же день в Гостиничном проезде, дом 4. Собеседник агентства отметил, что один из участников конфликта при виде правоохранителей выстрелил из травматического оружия. В результате ЧП никто не пострадал.

Всех участников происшествия доставили в территориальный отдел для разбирательства. По факту случившегося в МВД начали проверку.

Ранее 27 сентября в Москве заснувшие в такси пассажиры открыли огонь из травматического оружия, когда их попытались разбудить прибывшие на вызов полицейские.