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К системе мгновенных переводов Сбера подключаются еще два банка

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Банк «Хоум Кредит» находится в процессе подключения к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона, заявил «Известиям» директор департамента по развитию онлайн-сервисов кредитной организации Павел Михалев. Он пояснил, что пользователи услуг банка часто делают переводы именно клиентам Сбера или получают деньги от них, и новация существенно повысит уровень удобства и улучшит клиентский опыт.

Банк «Зенит» также провел ряд переговоров по вопросу подключения к переводам по номеру телефона в Сбербанк, но их результаты пока не оглашаются, заявил «Известиям» зампред правления кредитной организации Дмитрий Юрин.

В Сбербанке «Известиям» подтвердили, что число партнеров сервиса мгновенных переводов и платежей по номеру телефона продолжает увеличиваться. Сейчас к экосистеме переводов Сбера подключены в том числе банки «Тинькофф», «Совком» и СДМ. Комиссия варьируется от нулевой до 2,3%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Игра в монополию: как «Сбер» продолжает переманивать пользователей СБП

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