Более 100 человек задержаны в городе Оушен-Сити в американском штате Мэриленд за различные нарушения, в том числе правил дорожного движения, во время несанкционированного слета автолюбителей. Об этом пресс-служба местной полиции сообщила в воскресенье, 27 сентября.

Как пишет газета The Baltimore Sun, мероприятие, известное под названием H20i, — это слет любителей автомобильного тюнинга. Вот уже три года оно проходит в Нью-Джерси, однако тысячи энтузиастов продолжают собираться в Оушен-Сити, несмотря на отсутствие разрешения властей на проведение автошоу.

Начальник местной полиции Росс Буззуро заявил, что большинство задержанных не являются автолюбителями, они посетили мероприятие, чтобы нарушать общественный порядок, и проявили неуважение к гражданскому обществу. Он также отметил, что у полиции не было другого выхода, кроме как начать задержания.

При этом в сети стали появляться видео грубых задержаний. В настоящее время полиция проводит проверку применения силы офицерами, «что является стандартной процедурой» в подобных случаях, отмечает издание.

26 сентября сообщалось, что кандидaт в прeзиденты США от Дeмократической пaртии Джo Бaйден пoобещал в случаe свoей пoбеды на выбoрах сoздать нациoнальную кoмиссию для изучeния случaев применeния пoлицейскими чрeзмерной силы, как в дeле убитoй правоoхранителями темнокoжей амeриканки Брионны Тейлoр.