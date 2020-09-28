Новый прибор уничтожит SARS-Cov-2 в проточной воде

Инженеры Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ) в сотрудничестве с учеными из МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали проект модуля для обеззараживания питьевой воды и сточных вод от патогенной микрофлоры.

Принцип работы прибора заключается в воздействии на жидкость высокоинтенсивным импульсным излучением сплошного спектра — от ультрафиолетового до инфракрасного. Обработка воды осуществляется короткими (около 100 микросекунд) световыми импульсами очень высокой интенсивности, в десятки тысяч раз превышающей мощность традиционных ртутных бактерицидных ламп. Это позволяет уничтожить самые разные виды патогенной микрофлоры, включая SARS-Cov-2. Новая технология не требует применения дополнительных реагентов и не наносит вреда окружающей среде.

По имеющимся научным данным, вирус SARS-CoV-2 крайне чувствителен к ультрафиолетовому излучению, пояснил доцент кафедры «Плазменные энергетические установки» МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Камруков.

«Его устойчивость к данному типу излучения сопоставима с сопротивляемостью известных представителей патогенной микрофлоры. Поэтому нет никаких сомнений, что предлагаемый модуль, основанный на плазменно-оптической технологии, будет эффективно уничтожать коронавирусы в воде», — заявил эксперт.

Разработчики предполагают, что покупателями устройства станут в первую очередь владельцы частных домов и квартир. Ресурса прибора хватает на 1 000 куб. м воды. Учитывая, что семья из трех человек в среднем расходует в месяц примерно 4 куб. м, обновлять его можно будет раз в 20 лет.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Конец светом: установка уничтожит SARS-CoV-2 в проточной воде