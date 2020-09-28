На снижение ипотечных ставок в 2021 году выделят 12 млрд

На меры по снижению средней ипотечной ставки правительство направит 12 млрд рублей в 2021 году. Это следует из общенационального плана восстановления экономики, одобренного кабмином на прошлой неделе (есть у «Известий»). Главная из таких программ — льготная ипотека на новостройки под 6,5%, запущенная в мае в качестве антикризисной меры.

Сумма, предусмотренная в утвержденном плане, в два с половиной раза больше той, что фигурировала в июньской версии документа. Более того, в 2021 году бюджетные траты значительно превысят и уровень 2020-го: в нынешнем году на антикризисную ипотеку потратили 6 млрд рублей.

Однако на другие государственные программы, а именно «Семейную», «Дальневосточную» и «Сельскую» ипотеки, бюджетные траты, наоборот, урежут. В июньской версии национального плана на это планировалось заложить 24 млрд рублей в 2021 году, однако в результате потратят 17,2 млрд.

Подобное перераспределение средств означает, что программу льготной ипотеки под 6,5% продлят, заявили эксперты. Ее действительно перенесут на 2021 год, и это уже решенный вопрос, заявил источник «Известий» в финансово-экономическом блоке правительства.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза