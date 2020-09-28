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Семья Ефремова намерена подать заявление на адвоката Пашаева
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Семья Ефремова намерена подать заявление на адвоката Пашаева

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Семья актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет за смертельное ДТП, собирается подать заявление в правоохранительные органы на бывшего адвоката артиста Эльмана Пашаева. Родственники считают, что экс-защитник может быть причастен к мошенническим действиям. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщил источник из окружения артиста, передает ТАСС.

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Собеседник агентства отметил, что семья Ефремова «до сих пор в шоке» как от приговора, так и от услуг Пашаева.

«После получения у юристов правовой оценки его поведения в ходе процесса и публичных его заявлений семья артиста примет окончательное решение о подаче заявления в правоохранительные органы для проверки на причастность Пашаева к мошенническим действиям», — рассказал источник.

Он также добавил, что родственники артиста также намерены попросить правоохранителей выяснить, как накануне приговора съемка скрытой камерой разговора Пашаева и Ефремова попала в СМИ.

18 сентября совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил Эльмана Пашаева адвокатского статуса сроком на один год. Причиной этому послужило нарушение норм профессиональной этики во время процесса по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, где он представлял обвиняемого.

Представление регионального управления минюста о том, чтобы лишить Пашаева адвокатского статуса, поступило в Адвокатскую палату по Республике Северная Осетия ― Алания 15 сентября.

По словам адвоката Андрея Князева, не исключено, что за нарушения в ходе этого процесса Пашаеву придется нести уголовную ответственность, так как показания троих свидетелей защиты не подтвердились.

6 июля Пашаев рассказал, что за 20 лет практики его трижды лишали адвокатского статуса. По его словам, это всегда происходило «из-за оппонентов».

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