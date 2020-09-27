Лесной пожар в селе под Воронежем перекинулся на несколько построек

Природный пожар на площади в 5 га в селе Новоподклетное в Воронежской области перекинулся на жилой дом и несколько построек. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергей Хренов.

По его словам, на данный момент огнем были повреждены один жилой дом, один нежилой и ряд хозяйственных построек, пишет «РИА Новости».

Кроме того, Хренов рассказал, что пожарные с земли и воздуха тушат возгорание лесов и кустарника на площади 65 га, ситуация осложняется сильным ветром.

Сейчас на территории Воронежской области помимо мелких возгораний действуют три серьезных ландшафтных пожара. Это село Новоподклетное — 5 га, вблизи города Борисоглебска действует лесной пожар на площади 10 га, а также в населенном пункте Медовка Рамонского района ландшафтный пожар (кустарник, молодой посев березы и трава) — на площади порядка 50 га.

При этом, как пишет ТАСС со ссылкой на представителя районной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), ландшафтный пожар на площади около 30 га зафиксирован в Новоусманском районе под Воронежем. Вместе с новыми очагами общая площадь возгораний в регионе достигает порядка 95 га.

Тушение продолжается по всем точкам, но ситуация осложняется ветром с порывами до 18 м/с. К ликвидации горения также приступил вертолет Ми-8 МЧС России. Кроме того, отмечается, что на помощь выдвинулись аэромобильная группировка Липецкого регионального управления МЧС РФ и группировка ГУ МЧС России по Тульской области.

«Завтра планируется усилить авиационную группировку еще одним вертолетом и самолетом-амфибией», — подчеркнул Хренов, а также добавил, что в регионе уже месяц не было осадков, установлен пятый класс пожарной опасности.

О пожаре в поселке Медовка Воронежской области сообщалось ранее в воскресенье. Отмечается, что горит сухая трава и лесная подстилка. Также в МЧС добавили, что существует угроза строениям в двух СНТ, которые расположены поблизости.