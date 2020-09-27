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Массовая авария произошла в Брянске

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В Брянске возле «Аэропарка» столкнулись сразу четыре автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие случилось перед пешеходным переходов на Объездной улице.

Видео последствий аварии опубликовали в сети. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водители пренебрегали дистанцией. Возле торгово-развлекательного центра «Аэропарк» довольно часто происходят аварии. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».

21 сентября водитель иномарки сбил трех пешеходов, которые находились на переходе в центре Москвы. Двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

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