Посол РФ назвал потенциальной угрозой войска НАТО у границ РФ и Белоруссии

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев считает, что присутствие войск НАТО у границ РФ и Белоруссии невозможно трактовать иначе как потенциальную угрозу. Об этом он рассказал в интервью телеканалу СТВ в воскресенье, 27 сентября.

По его словам, недавно он встречался с рядом послов стран Евросоюза и задал вопрос о том, как следует относиться к тому, что танки НАТО, в том числе американские, находятся на территории балтийских стран у ближайших границ России и Белоруссии.

«К сожалению, я не очень отчетливо получил этот ответ, потому что на самом деле иначе как бряцание оружием и потенциальная угроза Союзному государству и двум братским республикам трактовать это невозможно», — цитирует Мезенцева ТАСС.

При этом посол указал на то, что, если это действительно так, ответом на это в том числе стала сплоченность армейских рядов на учениях «Славянское братство», которые прошли с 14 по 25 сентября в Белоруссии. По мнению Мезенцева, учения показали, что убежденность, воля и мужество в защите границ Союзного государства России и Белоруссии ни у кого не должны вызывать сомнения.

15 сентября министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что совместные военные учения России и Белоруссии в Брестской области не представляют непосредственной угрозы для Литвы.

Также он добавил, что подразделения стран — членов НАТО, размещенные в Литве, «служат средством сдерживания и носят исключительно оборонительный характер».