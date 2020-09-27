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Минобороны Армении сообщило о захвате азербайджанской бронетехники

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В Армении сообщили о захвате в ходе контратаки в воскресенье, 27 сентября, 11 единиц бронетехники Азербайджана. Об этом заявила пресс-секретарь минобороны страны Шушан Степанян.

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«Подразделения армии обороны (Карабаха. — Ред.) захватили в ходе контратаки 11 единиц бронетехники противника с боекомплектом, в том числе БМП-3», — написала она в Facebook.

Чуть ранее в тот же день представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что во время боевых действий погибли 200 азербайджанских военнослужащих, уничтожены около 30 танков и единиц бронетехники и около 20 беспилотников. Со стороны Азербайджана подтверждения этих данных нет.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш крайне обеспокоен возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе, он призывает Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои и сесть за стол переговоров.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же объявил о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны и комендантского часа в ряде городов и районов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.

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