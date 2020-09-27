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Дуэйн «Скала» Джонсон публично поддержал Байдена

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Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон публично поддержал кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

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Артист рассказал, что ему удалось пообщаться с Байденом, а также с кандидатом в вице-президенты от демократов, сенатором Камалой Харрис.

«Я действительно считаю, что вице-президент Байден и сенатор Харрис лучший выбор для руководства страной, и я поддерживаю их», — сказал Джонсон в видеоролике, опубликованном на его странице в Instagram.

По словам Джонсона, он впервые решил публично выступить в поддержку кандидата в президенты. В интервью с двумя политиками, которым продолжается ролик, он сказал, что, по его мнению, Байден руководил бы страной с «состраданием, сердцем, драйвом и душой».

В подписи к видео Джонсон призвал всех пойти и проголосовать на выборах. Голосование в США намечено на 3 ноября.

В начале сентября в поддержку кандидатуры Байдена на пост президента США выступили более 80 лауреатов Нобелевской премии по химии, медицине и физике.

21 августа Байден официально согласился баллотироваться на пост президента от демократов. Во время выступления он пообещал, что в случае его победы США преодолеют «эпоху тьмы», а также заявил, что страна готова к искоренению системного расизма.

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