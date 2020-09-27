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В Подмосковье прививку от гриппа сделали около 900 тыс. человек

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Порядка 900 тыс. человек сделали прививку от гриппа в Московской области. Об этом в воскресенье, 27 сентября, в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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По словам чиновника, общий план по вакцинации составляет 60-65% населения. Пройти процедуру можно в стационарах и поликлиниках, а также в мобильных комплексах.

Как отмечает телеканал «360», необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Процедура является бесплатной и длится около 15 минут.

В Подмосковье прививку делают не только в больницах, но и в почти 40 мобильных комплексах. Записаться на вакцинацию можно на региональном портале «Госуслуги» через сервис «Электронная регистратура» или по телефону: 8 (800) 550-50-30.

Всего в России прививки от гриппа сделали больше 16 млн человек, что равняется 11% населения страны.

25 сентября в ВОЗ объяснили важность вакцинации от гриппа на фоне пандемии COVID-19. По словам главы подразделения Всемирной организации здравоохранения по готовности и борьбе с гриппом Анн Моэн, прививка «поможет снять дополнительную нагрузку с систем здравоохранения»

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