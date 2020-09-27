Свыше 2,5 тыс. человек эвакуировали из ТЦ «Охотный ряд» в Москве

Больше 2,5 тыс. человек эвакуировали из торгового центра «Охотный ряд» в Москве из-за сообщения о минировании. Об этом в воскресенье, 27 сентября, агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Анонимный звонок о якобы заложенной бомбе в ТЦ «Охотный ряд» на Манежной площади, дом 1, строение 2, поступил вечером этого дня. Оперативные службы эвакуировали людей из ТЦ и рядом находящихся торговых точек. Здание полностью закрыли.

На место прибыли специалисты. Как пишет ТАСС, полицейские и кинологи обследовали ТЦ «Охотный ряд», но взрывное устройство обнаружено не было.