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В МВД Белоруссии заявили о выросшей из-за протестов нагрузке на силовиков
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В МВД Белоруссии заявили о выросшей из-за протестов нагрузке на силовиков

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Из-за протестов в разы выросла нагрузка на все службы и подразделения МВД Белоруссии. Об этом 27 сентября в интервью телеканалу ОНТ заявил врио начальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Максим Свирид.

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«Защита граждан и их интересов остается основной задачей органов внутренних дел. Но с учетом общеполитических событий в стране, конечно, мы вынуждены обеспечивать охрану общественного порядка. И в этой связи есть определенные моменты, связанные с нагрузкой на сотрудников органов внутренних дел», — сказал он.

Свирид пояснил, что в последнее время сотрудникам МВД приходится работать в «более сложных, особых условиях». При этом необходимость обеспечения общественного порядка приводит к тому, что ряд подразделений, например уголовного розыска, не может в полной мере решать поставленные перед ними задачи.

По данным МВД республики, на протестных акциях 27 сентября задержано порядка 200 человек. В частности, перед началом протестных акций в Минске были приняты меры по ограничению движения транспорта, в том числе метро.

Накануне в Белоруссии было проведено 10 протестных акций, были задержаны 150 человек, 116 из них к утру воскресенья всё еще находились под стражей до рассмотрения их дел судом.

Массовые протестные акции не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы. Они столкнулись с силовиками, в результате были пострадавшие с обеих сторон. Погибло несколько гражданских.

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