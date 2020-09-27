«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Московский «Локомотив» одержал победу над ЦСКА в матче девятого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).

Встреча прошла на «ВЭБ Арене» в Москве. Победу «железнодорожникам» принес гол Федора Смолова на 45-й минуте с передачи Антона Миранчука. Этот мяч был единственным в матче. На 59-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил хорватский полузащитник Кристиан Бистрович.

Благодаря победе над ЦСКА коллектив Марко Николича поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Армейцы» по итогам девяти матчей занимают четвертую строчку. Первое место делят между собой действующий чемпион «Зенит» и московский «Спартак».

Накануне футболисты сыграли вничью с «Краснодаром» в матче девятого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Встреча завершилась со счетом 1:1.