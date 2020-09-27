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Калининградская полиция уточнила число погибших в ДТП с автобусом

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В ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Калининградской области погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД 27 сентября. Ранее сообщалось о семи погибших, передает «РИА Новости».

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Ранее в воскресенье губернатор Калининградской области Антон Алиханов объявил 28 сентября днем траура по погибшим в аварии. Семьям погибших окажут материальную помощь.

В рейсовом автобусе № 120, следовавшим по маршруту Калининград — Янтарный, в момент ДТП находились 15 человек, в том числе кондуктор и водитель. Водитель был трезв. Участок трассы прямой и находится в нормативном состоянии. По данным регионального минздрава, госпитализированы 10 человек.

Авария произошла 27 сентября. Автобус выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с груженным песком грузовиком.

По факту ДТП прокуратура Калининградской области организовала проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. СК РФ возбудил два уголовных дела. МВД — по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения»), региональное управление СК России — по статье 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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