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Горбачев предостерег от желания победить в конфликте в Карабахе

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Первый президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал обострение ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его словам, стремление любой из сторон победить в этом конфликте лишь усугубит ситуацию на многие годы.

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«Если кто захочет выиграть, тогда ничего не будет, и только будет идти обострение и столкновения на многие годы. А вот если думать о том, чтобы наладились отношения и чтобы народы эти не раскалывались и не оставались в таком тяжелом положении, надо находить, общими усилиями находить путь к дальнейшему (урегулированию. — Ред.)», — сказал Горбачев «РИА Новости» 27 сентября.

При этом он подчеркнул, что этот путь должен быть найден не за счет победы одной из сторон над другой. В данном вопросе необходимо «сделать ставку» на то, что получат два народа, и успеха можно достигнуть, лишь соблюдая интересы обеих сторон.

На просьбу прокомментировать, как должна вести себя Россия в этой ситуации и следует ли ей выступить посредником, Горбачев ответил: «Вот то, что я сказал, больше ничего не нужно».

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.

Позднее в Баку заявили о пяти погибших при артобстреле Арменией и 19 раненых гражданских на линии соприкосновения. По информации руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), погибли двое гражданских, еще более 30 мирных жителей ранены. Армения сообщила о гибели 16 военнослужащих армии обороны Карабаха.

Власти непризнанной НРК объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении, пишет «Газета.ру». Азербайджан же объявил о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны и комендантского часа в ряде городов и районов.

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