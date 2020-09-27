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Порядка 10 человек задержаны у посольства Белоруссии в Москве

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Порядка 10 человек задержаны у посольства Белоруссии в Москве, где в воскресенье, 27 сентября, проходит очередная акция в поддержку белорусской оппозиции.

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Несогласные с итогами президентских выборов регулярно проводят митинг у здания дипмиссии. В воскресенье около 50 демонстрантов выстроились в так называемую цепь солидарности, держа в руках белую ленту. Многие из них пришли с предметами с бело-красной символикой, плакатами, пели песни, пишет ТАСС.

В частности, одного из протестующих задержали за нецензурную брань в сторону правоохранителей. Мужчина пел песни у посольства, когда к нему обратились сотрудники полиции. В ответ мужчина начал нецензурно выражаться, сообщает «РИА Новости».

Также в этот день митинги проходят и в разных городах Белоруссии. По данным МВД республики, задержано порядка 200 человек. В частности, перед началом протестных акций в Минске были приняты меры по ограничению движения транспорта, в том числе метро.

Накануне в Белоруссии было проведено 10 протестных акций, были задержаны 150 человек, 116 из них к утру воскресенья всё еще находились под стражей до рассмотрения их дел судом.

Массовые протестные акции не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы. Они столкнулись с силовиками, в результате были пострадавшие с обеих сторон. Погибло несколько гражданских.

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