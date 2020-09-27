Площадь пожара под Воронежем выросла до 50 га

Площадь пожара в Воронежской области, где из-за возгорания в двух поселениях введен режим ЧС, составляет около 50 га. Об этом 27 сентября сообщил замглавы администрации района Юрий Болгов.

«Площадь установить сейчас очень тяжело, но <...> гектаров около 50. Угрозы жилым домам нет, но всё зависит от ветра — будет он усиливаться или нет. Сейчас ветер порывистый», — передает его слова ТАСС.

Огнем повреждено два нежилых дома и несколько хозяйственных построек. Никто не пострадал. Организован пункт временного размещения в селе Ямное. Туда пока еще никто не обратился, однако для перевозки жителей подготовлены три автобуса, а также места для приема людей.

«Мы однозначно всех разместим, напоим, накормим», — подчеркнул Болгов.

О пожаре в поселке Медовка Воронежской области сообщалось ранее в воскресенье. Отмечается, что горит сухая трава и лесная подстилка. Также в МЧС добавили, что существует угроза строениям в двух СНТ, которые расположены поблизости.