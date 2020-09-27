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Пассажиры такси в Москве открыли огонь после неудачных попыток разбудить их

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В Москве заснувшие в такси пассажиры открыли огонь, когда их попытались разбудить полицейские. Инцидент произошел в Гостиничном проезде 27 сентября.

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Сотрудников полиции вызвал водитель такси после неудачных попыток разбудить своих пассажиров. Предполагая, что граждане могут быть в состоянии алкогольного опьянения, мужчина позвал на помощь правоохранителей.

Когда разбудить клиентов такси попытались полицейские, один из пассажиров начал стрелять в воздух, сообщает РЕН ТВ.

В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров задержали и доставили в отделение полиции. Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД, стрельба велась, предположительно, из травматического оружия.

Ранее в сентябре жительница Тюмени избила таксиста за отказ везти ее с ребенком без детского кресла. Водитель попытался объяснить женщине, что выбранный ею тариф не предусматривает перевозку маленьких детей, однако в ответ клиентка пригрозила повредить машину, а после начала пинать самого водителя.

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