Зампредседателя правительства России поздравил работников сферы туризма

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил работников сферы туризма с профессиональным праздником. Об этом 27 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Дорогие друзья, поздравляю всех с Всемирным днем туризма. Это профессиональный праздник для более 2,5 млн россиян, которые заняты в индустрии гостеприимства», — сказал он.

Чернышенко подчеркнул, что туристическая отрасль влияет на более чем 50 различных смежных областей экономики и составляет почти 4% российского ВВП. Он отметил, что Россия ставит перед собой масштабные цели в развитии туризма, который играет «важнейшую роль в формировании имиджа» страны.

«Это наш важный элемент культурного исторического наследия. И у нас фантастический потенциал для развития внутреннего туризма», — добавил Чернышенко.

Ранее в воскресенье глава Ростуризма Карина Догузова заявила, что в 2020 году туристическая отрасль серьезно пострадала от ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, однако жителям России дали возможность отдохнуть.

По ее словам, Россия смогла не только поддержать отрасль, но и запустила туристический сезон в беспрецедентной ситуации, дав людям возможность отдохнуть.

На этой неделе стало известно, что размер возврата денежных средств в рамках второго этапа программы кэшбэка за туры по России составит 20% и минимальная стоимость поездки не будет ограничена.

Первый этап программы прошел в конце августа. Только в качестве ключевых условий необходимо было выбрать тур или проживание в отеле сроком от четырех ночей стоимостью от 25 тыс. рублей, и турпоездка должна состояться до 20 декабря этого года.

Кроме того, оплатить поездку необходимо было полностью одним платежом картой национальной платежной системы «Мир».