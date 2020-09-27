Москвичам пообещали возвращение бабьего лета после похолодания

В Москву после потепления на один день придет холодная погода, после чего вновь вернется бабье лето. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 27 сентября.

По словам специалиста, в понедельник «бабье лето возьмет антракт, подойдет с запада небольшой атлантический циклон».

Ночью будет +8…+10 градусов, без осадков, днем столбики термометров покажут +13…+15 градусов, пишет «РИА Новости».

Однако уже во вторник установится теплая погода с температурой до +15…+20 градусов днем, осадков не ожидается до конца недели. В ночные часы ожидается до +5…+10 градусов.

Такие показатели выше климатической нормы на пять градусов и соответствуют температуре начала сентября, отметил Тишковец.

Накануне в Гидрoметцентре сообщили, что октябрь также порадует москвичей теплой погодой. В то же время синоптики предупредили, что продолжительное бабье лето влечет за собой темную и сырую погоду без снега в декабре.