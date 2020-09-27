Путин обсудил с Пашиняном обострение ситуации в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном резкое обострение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля 27 сентября.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Российский лидер выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений.

«Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — говорится на сайте Кремля.

Ранее в этот день Пашинян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, погибли несколько гражданских, 14 мирных жителей ранены.

Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.

Позднее президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же объявил о введении военного положения на всей территории страны и комендантского часа в ряде городов и районов с 28 сентября.