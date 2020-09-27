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В Петербурге задержали залезшего на крышу Александринского театра мужчину

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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который проник на крышу Александринского театра в Санкт-Петербурге, чтобы сделать фотографию. Об этом 27 сентября сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

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«В центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта — Александринского театра, расположенного на площади Островского. На место незамедлительно прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны, установивший, что двое неизвестных граждан проникли на крышу здания. Один из правонарушителей был задержан сотрудниками охраны театра и передан наряду Росгвардии», — сообщили в ведомстве.

Установлено, что мужчина попал в театр как зритель, затем поднялся на седьмой ярус, проник на кровлю, якобы с целью «сделать несколько фотоснимков». Мужчину доставили в территориальный отдел полиции для составления административного протокола. Продолжаются поиски второго правонарушителя.

Ранее, 23 сентября, стало известно, что неизвестные проникли в православный храм в поселке Левашово в Санкт-Петербурге и разбили в нем окна, полиция начала проверку.

По данным полиции, изначально в ведомство сообщили накануне, что в храме разбили окна и похитили вещи, однако сотрудники МВД установили, что все вещи в церкви остались на месте. Хулиганы скрылись с места преступления.

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