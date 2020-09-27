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Правозащитники заявили о более 60 задержанных на протестах в Белоруссии

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Незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр «Весна» сообщает о 68 задержанных в разных городах республики в ходе протестных акций, которые проходят в Белоруссии в воскресенье, 27 сентября.

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Согласно списку, опубликованному на сайте центра, больше всего задержанных в Минске. Также известно о задержании демонстрантов в Березино, Витебске, Волковыске, Гомеле, Гродно, Жодино, Могилеве, Молодечно, Новополоцке, Орше, Светлогорске и Солигорске.

Утверждается, что среди задержанных есть журналисты, в том числе из издания TUT.BY, и один несовершеннолетний. Список дополняется.

При этом в МВД Белоруссии «РИА Новости» заявили о задержании более 100 человек. Ранее в этот день ведомство призывало граждан проигнорировать несанкционированные массовые мероприятия, за участие в которых предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В частности, в Минске были приняты меры по ограничению движения транспорта, в том числе метро.

По данным МВД, в ходе субботних протестов были задержаны 150 человек, 116 из них к утру воскресенья всё еще находились под стражей до рассмотрения их дел судом. Всего накануне демонстранты провели 10 акций.

Массовые протестные акции не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы. Они столкнулись с силовиками, в результате были пострадавшие с обеих сторон. Погибло несколько гражданских.

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