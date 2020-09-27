Армения объявила мобилизационный призыв военных из запаса до 55 лет

Власти Армении в рамках введенного в стране военного положения из-за ситуации в Карабахе объявляют мобилизационный призыв лиц состава запаса в возрасте до 55 лет. Об этом говорится в решении правительства, размещенном в воскресенье, 27 сентября, на сайте кабинета министров.

«В Республике Армения объявляется общая мобилизация, вводится в действие план применения ВС. <...> Объявляется мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет», — говорится в тексте решения.

Помимо того в республике запрещается организация собраний и забастовок. Правительство постановило, что вся информация, касающаяся военных действий, может распространяться исключительно со ссылкой на официальные источники без редактирования.

Вся деятельность органов государственного, территориального управления и организаций переводится на режим военного положения.

О введении военного положения на территории Армении стало известно ранее в этот же день. Также мобилизацию человеческих ресурсов и режим военного положения объявил непризнанный Нагорный Карабах.

В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По его информации, есть погибшие среди гражданских. Также в результате обострения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе были ранены 14 мирных жителей.

Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.