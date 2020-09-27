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Вылет упавшего в Волгу самолета не был разрешен

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Легкомоторный самолет, упавший в воды Волги в Нижегородской области, не получал разрешения на вылет. Об этом в воскресенье, 27 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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«Установлено, что был произведен несанкционированный вылет легкомоторного самолета. Пилот не справился с управлением и совершил падение в акваторию Волги», — рассказали спасатели.

О том, что легкомоторный самолет упал в реку Волгу неподалеку от села Михальчиково Кстовского района Нижегородской области, сообщалось ранее в этот же день.

По данным телеканала РЕН ТВ, два человека погибли в результате инцидента.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

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