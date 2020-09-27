Вылет упавшего в Волгу самолета не был разрешен
Легкомоторный самолет, упавший в воды Волги в Нижегородской области, не получал разрешения на вылет. Об этом в воскресенье, 27 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Установлено, что был произведен несанкционированный вылет легкомоторного самолета. Пилот не справился с управлением и совершил падение в акваторию Волги», — рассказали спасатели.
О том, что легкомоторный самолет упал в реку Волгу неподалеку от села Михальчиково Кстовского района Нижегородской области, сообщалось ранее в этот же день.
По данным телеканала РЕН ТВ, два человека погибли в результате инцидента.
Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.