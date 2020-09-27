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Общежитие загорелось на улице Народной в Пскове

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В Пскове произошло возгорание в одном из помещений общежития на улице Народной, 19. Эвакуированы 48 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Пожар начался в двухкомнатной квартире. Огнем повреждена одна комната, квартира закопчена по всей площади. Всего из здания вывели 48 жильцов, спасено 30 человек, в том числе два ребенка. Пострадавших нет.

Для ликвидации возгорания на место прибыли пожарные, для уточнения обстоятельств случившегося — сотрудники полиции, передает Псковская лента новостей. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение, виновник пока не установлен.

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