Боттас победил на этапе «Формулы-1» Гран-при России

Пилот команды Mercedes Валттери Боттас в воскресенье, 27 сентября, одержал победу в гонке десятого этапа чемпионата мира в классе машин «Формулы-1» — ВТБ Гран-при России. Это уже вторая победа финского гонщика в этих соревнованиях.

Второе место по итогам гонки занял нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull, третьим стал шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, так же как и Боттас, выступающий за Mercedes.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал восьмым, а его партнер по команде француз Пьер Гасли девятым.

Ранее в этот же день во время второй гонки серии «Формула-2» в Сочи произошла серьезная авария, из-за которой заезд пришлось приостановить. Как стало известно, на шестом круге гонки столкнулись болиды итальянца Луки Гиотто из Hitech GP и британского гонщика Джейка Айткена из Campos. В результате аварии обе машины врезались в барьер, ограждение получило повреждения. После удара болид итальянского спортсмена загорелся, пилоты не пострадали.

После этого гонка не была возобновлена. Ее победителем стал китаец Чжоу Гуаньюй из UNI-Virtuosi, второе место занял россиянин Никита Мазепин из Hitech GP, третьим финишировал сын семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер из Prema.

Накануне в Сочи завершилась квалификация «Формулы-1».