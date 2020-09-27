В Баку опровергли сообщения об отправке на передовую нацменьшинств

Заявления о том, что Азербайджан отправил на линию соприкосновения в Нагорном Карабахе представителей национальных меньшинств, — провокация и клевета, подчеркнули 27 сентября в Госслужбе по мобилизации и военному призыву Азербайджана.

Там указали, что некоторые зарубежные сайты, информационные агентства и пользователи социальных сетей пытаются распространить провокационную информацию.

«Нет никаких оснований для такой абсурдной и клеветнической информации, как насильственная отправка представителей национальных меньшинств страны на передовую, и Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики категорически отрицает эту дезинформацию», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В госслужбе заявили, что в случае необходимости резервисты независимо от их этнической принадлежности будут вызваны в местные структурные подразделения госслужбы в соответствии с требованиями действующего законодательства и будут задействованы в обеспечении обороны страны и безопасности государства.

В сообщении также указано, что Азербайджан разделяет толерантные и многокультурные ценности, а представители всех национальностей внутри страны проживают «в атмосфере доброты, дружбы и безопасности».

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По его информации, есть погибшие среди гражданских. Также в результате обострения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе были ранены 14 мирных жителей.

Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.