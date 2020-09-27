Прямой эфир

Пашинян заявил о риске начала войны на Южном Кавказе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международное сообщество должно не допустить военное вовлечение Турции в нагорнокарабахский конфликт. Об этом в воскресенье, 27 сентября, заявил в ходе обращения к гражданам страны премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Осеннее обострение: в Карабахе начались боевые действия
Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокациях и военной эскалации длящегося уже десятилетия конфликта

Он призвал Минскую группу ОБСЕ и всё международное сообщество сфокусировать внимание на серьезность ситуации.

«Мы стоим на пороге широкомасштабной войны на Южном Кавказе, что может иметь самые непредсказуемые последствия. Война может выйти за границы региона и иметь более широкие масштабы. Я призываю международное сообщество использовать все рычаги и не допустить вовлечения Турции в конфликт», — цитирует его Aysor.

Премьер-министр также указал на то, что обещания Турции оказать Азербайджану поддержку вызывают беспокойство и война может выйти за пределы региона.

«Агрессивное поведение Турции дает серьезный повод для обеспокоенности. Подобная позиция чревата катастрофичными последствиями для Южного Кавказа и сопредельных регионов», — сказал Пашинян.

По его словам, Азербайджан объявил войну всему армянскому народу, армяне готовы к этому.

«Мы готовы к этой войне, поскольку осознавали, что пропагандируемая в Азербайджане ненависть к армянам не могла привести к другому результату, чем к войне», — отметил премьер-министр.

В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора пообещал своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву поддержку в ситуации с обострением нагорнокарабахского конфликта.

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По его информации, есть погибшие среди гражданских.

Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.

В МИД России призвали стороны к немедленному прекращению огня и установлению диалога для стабилизации ситуации. Франция также призвала стороны к прекращению боестолкновений.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020