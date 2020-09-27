Пашинян заявил о риске начала войны на Южном Кавказе

Международное сообщество должно не допустить военное вовлечение Турции в нагорнокарабахский конфликт. Об этом в воскресенье, 27 сентября, заявил в ходе обращения к гражданам страны премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он призвал Минскую группу ОБСЕ и всё международное сообщество сфокусировать внимание на серьезность ситуации.

«Мы стоим на пороге широкомасштабной войны на Южном Кавказе, что может иметь самые непредсказуемые последствия. Война может выйти за границы региона и иметь более широкие масштабы. Я призываю международное сообщество использовать все рычаги и не допустить вовлечения Турции в конфликт», — цитирует его Aysor.

Премьер-министр также указал на то, что обещания Турции оказать Азербайджану поддержку вызывают беспокойство и война может выйти за пределы региона.

«Агрессивное поведение Турции дает серьезный повод для обеспокоенности. Подобная позиция чревата катастрофичными последствиями для Южного Кавказа и сопредельных регионов», — сказал Пашинян.

По его словам, Азербайджан объявил войну всему армянскому народу, армяне готовы к этому.

«Мы готовы к этой войне, поскольку осознавали, что пропагандируемая в Азербайджане ненависть к армянам не могла привести к другому результату, чем к войне», — отметил премьер-министр.

В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора пообещал своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву поддержку в ситуации с обострением нагорнокарабахского конфликта.

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По его информации, есть погибшие среди гражданских.

Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.

В МИД России призвали стороны к немедленному прекращению огня и установлению диалога для стабилизации ситуации. Франция также призвала стороны к прекращению боестолкновений.