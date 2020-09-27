День тигра отмечают во Владивостоке

К Дню тигра в аэропорту Владивостока провели тематический танцевальный флешмоб, а всех гостей приветствовала ростовая кукла амурского тигра, которая и вручала сувениры. Акция организована совместно с центром «Амурский тигр», чтобы максимально привлечь внимание широкой аудитории к вопросу сохранения редкого животного.

«На протяжении нескольких лет АО «МАВ» сотрудничает с центром «Амурский тигр», «Земля Леопарда», фондом «Природа», организуя на территории аэропорта различные акции и тематические выставки», — рассказала ИА PrimaMedia начальник пресс-службы аэропорта Ирина Присяжнюк.

В воскресенье, 27 сентября, эстафету проведения праздника принял Владивосток. На набережной Спортивной гавани с обеда проводятся выставки, конкурсы чтецов, рисунков и фотографий, а также мастер-классы и другие развлечения для всех возрастов.